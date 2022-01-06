В Екатеринбурге пожарные вывели из многоэтажки 89 человек из-за вспыхнувшей кабины лифта

Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

В Екатеринбурге пожарные спасли 89 человек во время возгорания в жилой многоэтажке на улице Академика Постовского. Как оказалось, на площади в четыре «квадрата» вспыхнула кабина лифта: были повреждены внутренняя отделка и электродвигатель между вторым и третьим этажами.

- До прибытия пожарно-спасательных подразделений эвакуированы 24 человека, в том числе пять детей, позже были эвакуированы 55 человек, в том числе восемь детей. Звеном газодымозащитной службы спасены 10 человек с помощью специальных устройств, - уточнили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

В тушении пожара были задействованы 10 единиц техники, 38 человек личного состава. Через 10 минут после поступления сообщения огонь локализован, а еще через пару минут открытое горение было ликвидировано.