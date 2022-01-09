В Екатеринбурге начался пятый протест против QR-кодов

У митингующий в руках плакаты и портреты представителей власти Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге на аллее у Дворца спорта проходит пятый согласованный протест против QR-кодов. Люди с плакатами и портретами замгубернатора по соцполитике Павла Крекова и главы Роспотребнадзора Анны Поповой выступают против электронных паспортов и «тотальной биометрии».

Организаторами протеста стали Наталья Шейченко из партии «Гражданская инициатива», движение «Народная солидарность», Союз за социализм и Объединение перевозчиков России.

Напомним, что в прошлый раз на митинг против QR-кодов вышли 300 жителей Первоуральска. Кроме QR-кодов жителей уральского города интересовал вопрос повышения тарифа на тепло. Ранее представители МинЖКХ региона намеревались рассмотреть вопрос о снижении тарифа. Однако власти ждут ответа Федеральной антимонопольной службы.