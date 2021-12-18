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Общество18 декабря 2021 15:37

На митинг против QR-кодов вышли 300 жителей Первоуральска

Мероприятие провели законно
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
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Сотни жителей высказали свои претензии власти. Фото: страница Натальи Крыловой в Facebook

Сотни жителей высказали свои претензии власти. Фото: страница Натальи Крыловой в Facebook

Около 300 жителей Первоуральска вышли на согласованный митинг против введения системы QR-кодов. Об этом сообщает одна из участниц массового мероприятия – депутат Думы Асбеста Наталья Крылова.

Кроме QR-кодов жителей уральского города интересовал вопрос повышения тарифа на тепло. Ранее представители МинЖКХ региона намеревались рассмотреть вопрос о снижении тарифа. Однако власти ждут ответа Федеральной антимонопольной службы.

- Однако есть ответ из Законодательного Собрания, где сказано, что тариф будет поднят на 7,5%, а не на 9%, как планировали изначально. То есть снижение уже есть, - рассказывает Наталья Крылова.

Напомним, что за прошедшие полтора месяца несколько согласованных пикетов против введения QR-кодов прошли в Екатеринбурге. Организатором мероприятий был юрист Иван Волков. Жители уральской столицы возмущались тем, что их не пропускают в ряд общественных мест, так как они не привиты от коронавируса.

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