В Екатеринбурге за первые дни нового года задержаны 44 пьяных водителя

Фото: отделение пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу

В уральской столице за прошедшие пять дней нового года автоинспекторы задержали уже 44 владельца авто, которые сели за руль, будучи нетрезвыми. Примечательно, что четверо из них никогда не имели водительских прав, 14 человек отказались проходить освидетельствование, что приравнивается к опьянению.

- В отношении четырех граждан возбуждены уголовные дела по за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения. На протяжении всех праздничных дней нетрезвые водители остаются на особом контроле Госавтоинспекции, - уточнили в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.

Напомним, ранее в Екатеринбурге в столкновении каршеринговой иномарки и отечественной легковушки пострадали четыре человека, в том числе двое детей 10 и 6 лет. Авария произошла на пересечении улиц Селькоровская – Титова – Новинская. По предварительной версии водитель Volkswagen Polo не уступил дорогу «ВАЗ-2107».