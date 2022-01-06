В Екатеринбурге в столкновении каршеринговой иномарки и легковушки пострадали двое детей

Фото: отделение пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу

В Екатеринбурге в столкновении каршеринговой иномарки и отечественной легковушки пострадали четыре человека, в том числе двое детей 10 и 6 лет. Авария произошла на пересечении улиц Селькоровская – Титова – Новинская. По предварительной версии водитель Volkswagen Polo не уступил дорогу «ВАЗ-2107».

- 10-летний мальчик получил травму левой голени, а его 6-летний брат – травму живота. Оба ребенка доставлены ДГКБ № 9. Водитель «Лады» с травмой кисти и ушибом груди и пассажирка Volkswagen с ушибом грудной клетки также были доставлены в медицинские учреждения, - уточнили в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.

Оба владельца авто имеют многолетний водительский стаж, и к ответственности за нарушения ПДД не привлекались. Мужчина за рулем иномарки подумал, что имеет преимущество на нерегулируемом перекрестке и слишком поздно заметил «Ладу», однако не успел затормозить.