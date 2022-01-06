В Екатеринбурге задержали двух парней, которые пытались обокрасть продуктовый магазин

Фото: предоставлено В.Н. Горелых

В Екатеринбурге инспекторы ДПС задержали двух парней, которые пытались вынести товар из продуктового магазина на шесть тысяч рублей. Молодые люди набрали полные корзины и решили проскочить мимо кассы. За ними попыталась угнаться одна из продавщиц.

- Эту картину случайно увидели инспекторы ГИБДД в ходе патрулирования вверенной территории. Они сразу же отложили свои дела и бросились на помощь женщине. В свою очередь воришки, увидев погоню, в спешке бросили добычу на снег и хотели спрятаться во дворах, - рассказал пресс-секретарь свердловского главка МВД Валерий Горелых.

По словам полковника Горелых, один из воришек забрался на забор и там же застрял, второго злоумышленника также удалось догнать. Похищенный товар уже вернули законным владельцам. Одному из задержанных 17 лет, а второму - 18. Сейчас их проверяют на причастность к аналогичным ранее совершенным хищениям в торговых точках столицы Среднего Урала.