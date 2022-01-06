В канун рождества 10 тысяч детей получили подарки от Фонда святой Екатерины

Фото: пресс-служба Фонда святой Екатерины

В Свердловской области 10 тысяч детей получили подарки в канун рождества от Фонда святой Екатерины. Большую часть сладостей передали ребятам, чьи родители являются врачами, таких по региону набралось 8.5 тысяч.

- Еще полторы тысячи подарков уже передали в Екатеринбургскую Епархию — во время праздничной службы их подарят ученикам Свято-Семеоновской гимназии, ребятам из многодетных и малоимущих семьей, а также детям священнослужителей, - рассказали в пресс-службе Фонда святой Екатерины.

Ранее стало известно, что в Уральской столице Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений поучаствовал в благотворительном проекте, который поддерживает многодетные и малоимущие семьи. Вместе с добровольцами он собирал продуктовые наборы, предназначенные для подопечных отдела социального служения.