Митрополит Екатеринбургский поучаствовал в сборе продуктов для малоимущих

Фото: пресс-служба екатеринбургской епархии

В Уральской столице Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений поучаствовал в благотворительном проекте, который поддерживает многодетные и малоимущие семьи. Вместе с добровольцами он собирал продуктовые наборы, предназначенные для подопечных отдела социального служения.

- Сегодня в базе данных отдела 10 тысяч подопечных, для которых действуют три центра гуманитарной помощи - два в Екатеринбурге и один в Михайловске. В прошлом году в них получили помощь 14,5 тысяч человек. Центры выдали более семи тысяч продуктовых наборов и 200 тонн одежды, - рассказали в пресс-службе екатеринбургской епархии.

После фасовки продуктовые наборы доставляются в семьи подопечных. Кроме того, Евгений также навестил одну из подшефных многодетных семей Православной службы Милосердия, доставив продуктовые наборы и вручив деткам праздничные подарки.