В Екатеринбурге пожарные 1 января спасли щенка, который застрял под крыльцом многоэтажки

Щенгок уже нашел нового владельца. Фото: группа «Вконтакте» «Зооспас».

Жители дома на улице Самолетной несколько дней слышали протяжный вой, который доносился как будто бы из-под земли. Общими усилиями жильцы определили, что под бетонное крыльцо многоэтажки забрался маленький щенок. Однако выбраться из западни малыш был не в силах. Жители дома тоже не смогли достать бедолагу, поэтому 31 декабря они обратились за помощью в «Зооспас».

- Оказалось, что земляной пол там значительно заглублён относительно асфальта - щенок пролез в лазейку, кувыркнулся вниз и попал в ловушку. С помощью камеры эндоскопа, закреплённой на конце удочки, мы смогли заглянуть в пространство под крыльцом. Вскоре мы засекли щенка на экране эндоскопа, - рассказывают волонтеры сообщества «Зооспас» «Вконтакте».

Щенка нашли, но достать его через узенькую лазейку было невозможно. Тогда зооспасатели решили расширить дыру при помощи перфоратора. Увы, бетон не поддавался. После часа бесполезной работы, было решено обратиться за помощью в свердловское МЧС. Уже 1 января пожарные с помощью профессионального и более мощного перфоратора смогли проделать в бетоне дыру. Щенка благополучно вызволили из ловушки. А сердобольные жильцы забрали малыша домой.

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