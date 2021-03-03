Был зарыт под мусором: в Екатеринбурге спасли щенка, которого выбросили в трехметровый погреб

Под этими завалами на глубине ямы пряталась собака. Фото: группа "Зооспас" в соцсети "Вконтакте"

Волонтеры из Екатеринбурга помогли щенку выбраться из глубокого погреба. Это случилось в заброшенном гаражном боксе на улице Вакина на Химмаше 2 марта. Малыш сидел на дне ямы несколько дней и скулил, плач привлек внимание немногочисленных прохожих. Люди позвонили екатеринбургским зооспасателям и сообщили о провалившейся собаке. Те съездили на разведку и ничего не нашли.

На следующий день волонтерам снова поступил звонок.

- Днем нам поступил звонок от местной жительницы, которая проходила мимо гаражного массива и услышала скуление из погреба в бетонном полу одного из гаражей. Сразу возникла мысль, что речь может идти всё о том же случае, - уточняет Евгений Зенков, руководитель отряда «Зооспас».

Спасатели все-таки еще раз поехали по тому же адресу, где уже обнаружили щенка. Малыш сидел на самом дне трехметрового погреба, забившись под горы мусора. Так что его не сразу удалось там отыскать.

- Дальше куча неописуемых минут холода, стекла и мучений, и вот награда - у нас девочка 3250 граммов. 95% гарантии, что не сама она там очутилась. Трое суток ада, ведь местные жители, кто ходит мимо, все её слышали, в каменном мешке без еды и воды, среди битых стёкол. Малышка напугана, но здорова, в клинике обследована, - рассказывает волонтер Елена Овсянникова.

Фото: Елена Овсянникова

Сейчас малышке ищут дом, а пока она живет у Елены. Связаться с волонтером можно по телефону 8-900-206-27-76.