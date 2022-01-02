Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

В центре Екатеринбурга загорелся офис. Пожар произошел в административном здании на переулке Химиков – 8 Марта. К счастью, обошлось без пострадавших.

- На площади в 10 квадратных метров произошло возгорание на втором этаже 5-этажного административного здания. До прибытия пожарных подразделений из здания самостоятельно эвакуировались два человека, пострадавших нет, - отметили в свердловском главке МЧС.

Напомним, что в Сухом Логу в ночь на 2 января сгорели четыре квартиры. Губернатор Евгений Куйвашев поручил властям расселить погорельцев в новое жилье.

- Также по поручению губернатора местные власти должны решить вопрос с выплатами на первоочередные нужды, - отмечают в департаменте информационной политики.