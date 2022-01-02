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Происшествия2 января 2022 7:56

Свердловские власти помогут погорельцам из Сухого Лога, которые остались без квартир

Евгений Куйвашев поручил в короткие сроки решить вопрос с временным размещением жильцов многоквартирного дома в Сухом Логу
Олег ГАЛИМОВ
Олег ГАЛИМОВ
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Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

Свердловские власти помогут погорельцам их Сухого Лога, которые остались без квартир. В ночь на 2 января в доме на улице Милицейской сгорели четыре квартиры, пожар тушили почти восемь часов.

- Глава региона поручил развернуть пункт временного размещения для эвакуированных людей, а также подготовить жильё маневренного фонда для их дальнейшего расселения. Также по поручению губернатора местные власти должны решить вопрос с выплатами на первоочередные нужды, - отмечают в департаменте информационной политики.

Площадь пожара составила 500 квадратных метров. Также губернатор поручил изучить состояние пострадавшего дома. В оставшихся квартирах проживают 75 человек.

- Создана комиссия для обследования дома. Она должна выдать заключение о состоянии пострадавших квартир и помещений, - добавили в департаменте.