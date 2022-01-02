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Происшествия2 января 2022 5:16

В Свердловской области в доме сгорели четыре квартиры

В МЧС показали кадры тушения трехэтажного здания
Олег ГАЛИМОВ
Олег ГАЛИМОВ
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Из дома эвакуировали 40 человек. Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

Из дома эвакуировали 40 человек. Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

Поздним вечером 1 января 2021 года в Сухом Логу сгорели четыре квартиры в доме на улице Милицейской. По данным регионального главка МЧС, площадь пожара составила 500 квадратных метров. Тушение завершилось в седьмом часу утра.

- Пострадали два человека - с симптомами легкого отравления продуктами горения они отправлены в Центральную районную больницу. Для размещения жильцов развернут пункт временного размещения в школе, - пояснили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

В тушении пожара принимали участие 27 человек и девять единиц техники.

Напомним, что в новогоднюю ночь в Арамиле едва не убили студента, который разозлил соседа громкой музыкой. А поздним вечером 31 декабря на трассе под Каменском-Уральским погибла семья из Курганской области.