Госавтоинспекция предупредила водителей Екатеринбурга о потеплении и снегопадах

При снегопаде следует снижать скорость до минимума, чтобы в случае возникновения опасности можно было успеть предотвратить аварию Фото: Алексей БУЛАТОВ

ГИБДД Екатеринбурга предупреждает водителей об изменении погоды и неблагоприятных условиях, который могут усложнить ситуации на дорогах. Госавтоинспекция просит горожан за рулем и пешеходов быть предельно внимательными.

- В связи с изменениями погодных условий значительно увеличивается число дорожно-транспортных происшествий. Риск стать участником ДТП возможен как со стороны водителя, так и со стороны пешехода, - говорится в сообщении отделения пропаганды городского ГИБДД.

Сотрудники Госавтоинспекции напоминают водителям, что при непогоде обзор пешеходов может быть ограничен капюшоном или зонтом. Также автолюбители должны соблюдать дистанцию и боковой интервал между машинами. В ГИБДД подчеркивают, что нужно избегать резких маневров – торможений, перестроений и рискованных обгонов. Особое внимание следует обращать на движение по эстакадам и мостам.

Кроме того в ведомстве отметили, что при снегопаде следует снижать скорость до минимума, чтобы в случае возникновения опасности можно было успеть предотвратить аварию. Пешеходам в свою очередь при такой погоде нужно переходить проезжую часть только по «зебре», убедившись в безопасности.

Все участники дорожного движения, попавшие в трудную ситуацию, могут круглосуточно обращаться за помощью в подразделения Госавтоинспекции по телефону 02 или 112.

Ранее синоптики сообщили, что в Екатеринбурге 1 января ожидается потепление. Температура воздуха прогреется до -7 градусов днем и будет такой же вечером. На протяжении всего дня в городе будет идти небольшой снег.

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