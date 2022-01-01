Нетрезвого водителя привлекли к административной ответственности Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге пьяный водитель въехал в машину такси. Об этом «КП-Екатеринбург» сообщили в отделении пропаганды городского ГИБДД.

Авария произошла на перекрестке улиц Краснолесья и Мехренцева в ночь на 31 декабря.

- Водитель автомашины Daewoo Nexia не обеспечил постоянный контроль за движением транспортного средства и допустил столкновение с впереди движущейся Skoda, - рассказали в ГИБДД.

В аварии никто не пострадал. Водителя Daewoo Nexia привлекли к административной ответственности по статье 12.8 КоАП РФ (Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения).

Ранее стало известно, что вечером 31 декабря под Каменском-Уральским произошла жуткая авария. Минивэн Renault Scenic, направляясь в сторону Курганской области, вылетел на встречную полосу и столкнулся с внедорожником BMW X6. 58-летний водитель и его 51-летняя пассажирка минивэна скончались на месте. Водителя и 14-летнего пассажира BMW доставили в больницу.

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