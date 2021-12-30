В Екатеринбурге восстановили «логово черепашек-ниндзя»

Фото: instagram.com/_goreegor

В Екатеринбурге снова восстановили «логово черепашек-ниндзя». Об этом рассказал на своей странице в Facebook автор работы Сергей Рожин.

- Уже восьмой художник восстанавливает работу мое логово черепах Екатеринбурге. Спасибо большое за труд! - написал Сергей.

В этот раз его обновил уличный художник Горе Егор. Напомним, что логово черепашек - ниндзя в Екатеринбурге появилось в 2013 году. Работу Сергея Рожина трижды срывали, но художник размещал ее снова. В 2019 году плакат убрали из-за работ по благоустройству набережной, но его снова восстановили уже другие художники.

- Самый первый плакат, который я сделал, тут провисел пять лет. Как показала практика, он вписывается в архитектуру и отлично смотрится, - рассказывал Сергей. - При этом не оскорбляет ни чьих чувств и не является актом вандализма, а наоборот украшает место.

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