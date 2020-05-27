Они существуют: возле логова черепашек-ниндзя в Екатеринбурге был замечен Донателло

27 Май 2020 2020-05-27T18:12:08+03:00

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В Екатеринбурге воздух в период ограничений из-за пандемии коронавируса очистился так, что на улице Малышева у Каменного моста их своего логова показался один из четырех черепашек-ниндзя – Донателло. На снимке, сделанном очевидцами видно, как один супергероев осматривает окрестности своего логова.

Можно предположить, что Донателло, как и многие жители Екатеринбурга, соблюдал режим самоизоляции, поэтому и смотрит так увлеченно на то, что происходит вне логова. На фото также видно, что двери в дом черепашек открыты. Возможно, Донателло вышел наружу, чтобы встретить гостей.

Черепашку-ниндзя заметили на крыше его логоваФото: Алексей БУЛАТОВ

Напомним, что логово черепашек - ниндзя в Екатеринбурге появилось в 2013 году. Плакат «Ekaterinburg Turtles» - «Уральские черепахи» придумал уличный художник Сергей Рожин. Его работу трижды срывали, но художник размещал ее снова. В прошлом году плакат убрали из-за работ по благоустройству набережной, и когда он вновь появился, Сергей Рожин отрицал свою причастность.

— Мне фотографию прислали друзья, которые проходили мимо. Я даже не знаю, кто повесил новый плакат, – поделился Сергей Рожин. — Самый первый плакат, который я сделал, тут провисел пять лет. Как показала практика, он вписывается в архитектуру и отлично смотрится. При этом не оскорбляет ни чьих чувств и не является актом вандализма, а наоборот украшает место.

Как рассказывал уличный художник, плакат, обозначающий место логова черепашек, возвращают на место сами жители, которые уже воспринимают его как часть окружающего пространства города.

ИСТОЧНИК KP.RU