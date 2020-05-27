2020-05-27T18:12:08+03:00
Общество

Они существуют: возле логова черепашек-ниндзя в Екатеринбурге был замечен Донателло

Очевидцы заметили популярного супергероя на крыше его дома на Малышева
Алина СУРИНА
Поделиться:
Донателло осматривает окрестности своего логоваДонателло осматривает окрестности своего логоваФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В Екатеринбурге воздух в период ограничений из-за пандемии коронавируса очистился так, что на улице Малышева у Каменного моста их своего логова показался один из четырех черепашек-ниндзя – Донателло. На снимке, сделанном очевидцами видно, как один супергероев осматривает окрестности своего логова.

Можно предположить, что Донателло, как и многие жители Екатеринбурга, соблюдал режим самоизоляции, поэтому и смотрит так увлеченно на то, что происходит вне логова. На фото также видно, что двери в дом черепашек открыты. Возможно, Донателло вышел наружу, чтобы встретить гостей.

Черепашку-ниндзя заметили на крыше его логова Фото: Алексей БУЛАТОВ

Черепашку-ниндзя заметили на крыше его логоваФото: Алексей БУЛАТОВ

Напомним, что логово черепашек - ниндзя в Екатеринбурге появилось в 2013 году. Плакат «Ekaterinburg Turtles» - «Уральские черепахи» придумал уличный художник Сергей Рожин. Его работу трижды срывали, но художник размещал ее снова. В прошлом году плакат убрали из-за работ по благоустройству набережной, и когда он вновь появился, Сергей Рожин отрицал свою причастность.

— Мне фотографию прислали друзья, которые проходили мимо. Я даже не знаю, кто повесил новый плакат, – поделился Сергей Рожин. — Самый первый плакат, который я сделал, тут провисел пять лет. Как показала практика, он вписывается в архитектуру и отлично смотрится. При этом не оскорбляет ни чьих чувств и не является актом вандализма, а наоборот украшает место.

Как рассказывал уличный художник, плакат, обозначающий место логова черепашек, возвращают на место сами жители, которые уже воспринимают его как часть окружающего пространства города.

ИСТОЧНИК KP.RU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Свердловской области за сутки провели больше девяти тысяч исследований проб на коронавирус
Они существуют: возле логова черепашек-ниндзя в Екатеринбурге был замечен Донателло
Свердловский губернатор представил новые правила работы торговых центров и ресторанов
«Есть ощущение, что мы подошли к пику заболеваемости»: оперативный штаб Свердловской области о борьбе с коронавирусом
«Дети должны знать цену дорогим подаркам»: жена известного футболиста отобрала у сыновей «айпады» на четыре года
В Екатеринбурге сотрудники полиции и ГИБДД проводят профилактические рейды во дворах жилых домов
ВТБ предоставит 50% скидку на годовое обслуживание в мобильной бухгалтерии Цифра
Всем и сразу: ученый попросил Путина выдать многодетным семьям еще по 12 тысяч, а потом еще
Отделение Горбольницы №23 Екатеринбурга закрыли на карантин из-за коронавируса
Российские ученые изобрели препараты от коронавируса
В Асбесте задавили садовода, который не дошел до "зебры" пару метров