Дорогу закрыла строительная компания «Западный берег» Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге строители продлили ограничение движения по улице Рабочих. Об этом сообщает мэрия.

- Перекрытие участка связано с проведением работ по благоустройству территории, прилегающей к строящимся объектам, - говорится в сообщении.

Дорогу закрыла строительная компания «Западный берег». Ограничения будут действовать до 28 февраля 2022 года. Строители перекроют участок от улицы Татищева до улицы Нагорной.

Компания просит жителей Екатеринбурга отнестись с пониманием к временным неудобствам и заранее планировать маршрут. Кроме того, строители пообещали восстановить элементы благоустройства.

Ранее строители объявили, что закроют движение по улице Рабочих до конца 2021 года. Участок от Татищева до Нагорной планировалось перекрыть с 10 ноября по 31 декабря.