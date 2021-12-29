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Общество29 декабря 2021 5:50

Строители продлили ограничение движения по улице Рабочих

Участок будет закрыт до 28 февраля 2022 года
Анастасия ШИПИЦИНА
Анастасия ШИПИЦИНА
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Дорогу закрыла строительная компания «Западный берег»

Дорогу закрыла строительная компания «Западный берег»

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге строители продлили ограничение движения по улице Рабочих. Об этом сообщает мэрия.

- Перекрытие участка связано с проведением работ по благоустройству территории, прилегающей к строящимся объектам, - говорится в сообщении.

Дорогу закрыла строительная компания «Западный берег». Ограничения будут действовать до 28 февраля 2022 года. Строители перекроют участок от улицы Татищева до улицы Нагорной.

Компания просит жителей Екатеринбурга отнестись с пониманием к временным неудобствам и заранее планировать маршрут. Кроме того, строители пообещали восстановить элементы благоустройства.

Ранее строители объявили, что закроют движение по улице Рабочих до конца 2021 года. Участок от Татищева до Нагорной планировалось перекрыть с 10 ноября по 31 декабря.