В Нижнем Тагиле скончался малыш, попавший в реанимацию из-за того, что мешал смотреть телевизор

Мальчик скончался в реанимации Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле скончался двухлетний малыш, попавший в реанимацию из-за того, что мешал смотреть телевизор другу своей мамы. Об этом сообщается в группе ВКонтакте «Инцидент Нижний Тагил». Неделю врачи больницы № 3 боролись за жизнь ребенка, получившего черепно-мозговую травму, ушиб и отек головного мозга.

- Мать мальчика работает официанткой. Девушка живет вместе с братом, но в тот день попросила друга посидеть с сыном, - рассказал ранее источник «КП-Екатеринбург» в силовых структурах. - Сначала он сказал, что ребенок ударился лбом об пол, когда играл. Но позже признался, что дал ему подзатыльник, от которого ребенок свалился и получил тяжелые травмы. Причина - он мешал смотреть ему телевизор.

Известно, что мать пострадавшего мальчика состоит на учете в ПДН. Ранее ее уже привлекали к ответственности за невыполнение родительских обязанностей.

В СК по Свердловской области «КП-Екатеринбург» рассказали, что пока не комментируют произошедшее.