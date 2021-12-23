Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле врачи спасли жизнь двухлетнему мальчику, который едва не умер от кровоизлияния в мозг. Как стало известно «КП»-Екатеринбург, вечером 21 декабря ребенка в тяжелом состоянии доставили в больницы № 3. У малыша диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, ушиб и отек головного мозга. Специалисты пришли к выводу, что ребенок пережил клиническую смерть.

- Мать мальчика работает официанткой. Девушка живет вместе с братом, но в тот день попросила друга посидеть с сыном. Сначала он сказал, что ребенок ударился лбом об пол, когда играл. Но позже признался, что дал ему подзатыльник, от которого ребенок свалился и получил тяжелые травмы. Причина – он мешал смотреть ему телевизор, - рассказал источник «Комсомольской правды» в силовых структурах.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Тагильчанину грозит до 10 лет лишения свободы. В СУ СКР по Свердловской области пока воздерживаются от комментариев.

Известно, что мать пострадавшего мальчика состоит на учете в ПДН. Ранее ее уже привлекали к ответственности за невыполнение родительских обязанностей. Напомним, что в 2019 году житель Нижнего Тагила забил до смерти грудничка. Этим летом Алексея Рыкова отправили в колонию на 9 лет. Тогда причиной расправы стало то, что ребенок выронил бутылочку со смесью.