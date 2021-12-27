Названы самые опасные участки дорог в Екатеринбурге

По итогам 2021 года были выделены девять опасных участков. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Глава управления ГИБДД Екатеринбурга Вадим Буйдалин назвал самые опасные участки дорог по итогам 2021 года.

- 2021 год сложился очень непросто. На территории отмечается рост на 6% по количеству ДТП, увеличилось число жертв. Хочу отметить, что удалось снизить число аварий с участием нетрезвых водителей, - рассказал начальник отдела ГИБДД УМВД России по Екатеринбургу Вадим Буйдалин.

- Владимира Высоцкого, 5;

- 8 Марта - Большакова;

- Бардина, 31;

- Краснофлотцев, 32;

- Титова, 17;

- 16-й километр Сибирского тракта;

- 8 Марта, 110;

- Таватуйская - переулок Теплоходный;

- Уральская - Учителей.

Также главный гаишник города отметил, что резко выросло число аварий с участием детей. За год в ДТП погибло шесть несовершеннолетних.