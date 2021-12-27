Названы самые опасные участки дорог в Екатеринбурге

По итогам 2021 года были выделены девять опасных участков.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Глава управления ГИБДД Екатеринбурга Вадим Буйдалин назвал самые опасные участки дорог по итогам 2021 года.
- 2021 год сложился очень непросто. На территории отмечается рост на 6% по количеству ДТП, увеличилось число жертв. Хочу отметить, что удалось снизить число аварий с участием нетрезвых водителей, - рассказал начальник отдела ГИБДД УМВД России по Екатеринбургу Вадим Буйдалин.
- Владимира Высоцкого, 5;
- 8 Марта - Большакова;
- Бардина, 31;
- Краснофлотцев, 32;
- Титова, 17;
- 16-й километр Сибирского тракта;
- 8 Марта, 110;
- Таватуйская - переулок Теплоходный;
- Уральская - Учителей.
Также главный гаишник города отметил, что резко выросло число аварий с участием детей. За год в ДТП погибло шесть несовершеннолетних.