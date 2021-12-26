В транспортной компании опровергают, что в Екатеринбурге пенсионерку выгнали из автобуса, потому что сломался терминал

В 054 маршруте сломался терминал безналичной оплаты Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге из автобуса выгнали бабушку, потому что сломался терминал, а она не могла заплатить наличными. Об этом ранее сообщил портал Е1.

По словам очевидцев, кондуктор 054 автобуса начала кричать на пассажиров, которые могли оплатить проезд только по безналичному расчету.

- При мне на Южном автовокзале выгнали пожилую женщину с палочкой. Я села, не знала, что у них не работает безнал. Кондуктор орала как сумасшедшая. В итоге всех, у кого не было наличных денег, вышвырнула на мороз на улицу, - рассказала одна из пассажирок.

Также она добавила, что после инцидента звонила в транспортную компанию. Но там ей только нагрубили и не стали разъяснять ситуацию.

Однако в транспортной компании эту информацию опровергли. В ООО «ДЕКАР-БАС» сообщили, что кондуктор попросила не заходить в автобус тех, у кого оплата производится по банковской карте.

- Пассажиров никто не выгонял. Когда автобус подъехал на остановку, кондуктор объявила, что терминал обновляется, могут зайти только те, у кого «Екарта» и наличка. Но люди все равно зашли и начали ее оскорблять. Пишут про какую-то бабушку. Никакой бабушки там не было. Мне звонила молодая девушка. Я ей попыталась объяснить, что такие случаи бывают, и что нужно подождать следующий автобус, - сообщают в транспортной компании ООО «ДЕКАР-БАС».

Напоминаем, что власти Екатеринбурга запретили высаживать из общественного транспорта пассажиров, у которых нет денег на проезд.

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