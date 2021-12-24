В случае конфликта участникам необходимо вызвать сотрудников полиции. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Власти Екатеринбурга запретили высаживать из общественного транспорта пассажиров, у которых нет денег на проезд. Как сообщает Департамент информационной политики города, большое внимание в этом вопросе будет уделяться детям и пожилым людям.

Решение было принято председателем Комитета по транспорту и организации дорожного движения Игорем Ощепковым на совещании с руководителями транспортных предприятий Екатеринбурга.

- Осуществлять высадку пассажиров недопустимо, тем более, когда на улице минусовая температура. Ни кондуктор, ни водитель не имеют на это никакого права. И не важно оплатил человек билет, есть ли средства на карте или нет, - рассказал Игорь Ощепков.

В случае конфликта участникам необходимо вызвать сотрудников полиции.

Напомним, что цены в общественном транспорте Екатеринбурга поднимут с 1 февраля 2022 года. б этом во время итоговой пресс-конференции заявил мэр Екатеринбурга Алексей Орлов.