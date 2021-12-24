«Требую выкуп или бомбы взорвутся»: подробности лже-минирования школы на Сортировке

Специалисты не обнаружили опасных устройств в школе. Фото: читатель «КП»

Стали известны подробности лже-минирования школы № 147 на Сортировке. Как выяснилось, 23 декабря детей вывели на улицу после того, как на электронную почту трудовика Валерия Мылтасова поступило тревожное сообщение от пользователя под ником «Денис Соколов». Шутник написал, что заложил в школе бомбы.

- Я поставил бомбы в школу. Я требую выкуп 50 тысяч или взорвется через 4 дня. Это не шутка Мылтасов, - написал лже-минер.

Специалисты «Урал-Вымпел» проверили школу, взрывчатых устройств не обнаружено. Все из здания эвакуировали 474 человек. В силовых структурах воздерживаются от комментариев. Редакция «КП»-Екатеринбург попыталась связаться с автором письма, но в ответ последовала очередная угроза «взрыва».

- Я сделал самодельную бомбу. Я программу выкупил за 50 тысяч. Я дал вам четыре дня, уже два дня прошло, - ответил пользователь.

В городском департаменте образования отказались комментировать инцидент в школе.