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В Екатеринбурге эвакуировали школу № 147, которая находится на Сортировке. Об этом стало известно сегодня, 23 декабря. В настоящий момент причину эвакуации не сообщают. Эту информацию «КП – Екатеринбург» подтвердила заместитель директора школы № 147.

- Да, школу эвакуировали, - рассказала заместитель директора.

Ученики школы утверждают, что занятия прекращены.

- Нас в 11:50 начали эвакуировать, а через 5 минут мы уже вышли из школы. Занятий нет. Всю школу отправили домой. Сейчас там идёт проверка, сказали, что она продлится около двух часов. Все сумки, которые мы оставили можно забирать либо после проверки, либо завтра. Кому-то из учеников выносили вещи сами учителя. Директор школы помогал младшим классам выйти, - рассказывает «КП–Екатеринбург» одна из учениц.

В городском департаменте образования также подтвердили, что была эвакуация.

- Факт эвакуации подтверждаем. За подробностями можете обратиться к компетентным источникам, - рассказала пресс-секретарь городского департамента образования Екатерина Катыхина.

На днях, в Екатеринбурге ученики гимназии в Юго-Западном районе были вынуждены покинуть школу. Как оказалось, прибывшие сотрудники Росгвардии уведомили о том, что здание школы заминировано. Тревога оказалась ложной и подозрительных предметов не было найдено.