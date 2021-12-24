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Происшествия24 декабря 2021 5:41

В Екатеринбурге мужчина напал на 22-летнюю девушку

Полиция проводит проверку
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
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Сотрудники полиции разыскивают очевидцев нападения на девушку

Сотрудники полиции разыскивают очевидцев нападения на девушку

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге, возле дома на Московской, 40 мужчина напал на 22-летнюю девушку. Он разбил ей лицо и сломал нос. Информацию об этом «КП-Екатеринбург» подтвердили в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу.

- По данному факту сотрудниками отдела полиции № 8 проводится проверка. Устанавливаются подробности произошедшего. По итогам проверочных мероприятий будет принято процессуальное решение, - рассказали в полиции.

Очевидцев произошедшего просят обратиться в органы внутренних дел по телефону (343) 356-42-08.

Напомним, в сентябре на екатеринбурженку неизвестный напал на площади Кирова недалеко от главного корпуса УрФУ. Она проходила по неосвещенной части улицы, когда сзади к ней подошел мужчина, резко схватил за горло и начал душить.