В Екатеринбурге рядом с корпусом УрФУ мужчина пытался задушить девушку

В полиции заявили, что сообщений о преступлении они не получили Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге неизвестный напал на девушку на площади Кирова недалеко от главного корпуса УрФУ. По словам пострадавшей по имени Елена, инцидент произошел поздним вечером 2 сентября. Она проходила по неосвещенной части улицы, когда сзади к ней подошел мужчина, резко схватил за горло и начал душить.

- Не знаю, что он хотел, когда мне все-таки удалось увернуться, я увидела, что это незнакомец азиатской внешности. После неудавшегося нападения он просто развернулся и ушел. Мне повезло, что меня не ограбили, не избили и не изнасиловали, - делится Елена на своей странице в Instagram.

После встречи с агрессивным незнакомцем у Елены сломались наушники, которые выпали в момент нападения. В полиции заявили, что сообщений о преступлении они не получили.