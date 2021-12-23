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Общество23 декабря 2021 12:13

В Екатеринбурге продлили срок перекрытия Объездной дороги, ведущей к мосту на Белинского

Дорожники завершат ремонт только в мае следующего года
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
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Автомобилистов просят отнестись к временным неудобствам с пониманием

Автомобилистов просят отнестись к временным неудобствам с пониманием

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге дорожники продлили срок ремонта на Объездной автодороге, которая ведет на мост на улице Белинского, ранее планировалось, что автомобилисты не смогут попасть на этот участок до 10 января 2022 года, однако накануне компания «Инвестторгстрой» объявила, что работы продлятся до 15 мая.

- Перекрытие движения необходимо для строительства транспортной развязки на пересечении улиц Щербакова и Белинского с Объездной дорогой. Автомобилистов просят отнестись к временным неудобствам с пониманием, - отметили в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

Также в администрации напомнили, что владельцы автомобилей и пешеходы могут ознакомиться с картой действующих перекрытий на официальном портале уральской столицы.