Чтобы построить елку автомобилистам понадобилось пять часов Фото: скриншот с видео

В Екатеринбурге автомобилисты выстроили огромную елку из 120 машин. Как рассказали организаторы, на это у них ушло пять часов.

Собирались в этом году автомобилисты на парковке ТЦ Лента, как и прошлом году. Специально для проведения акции здесь перекрывали на время парковку и отключали освещение.

- 120 машин на парковке ТЦ Лента, 5 часов времени, хорошее настроение, музыка и общение! Были какие-то проблемы при построении, но все вместе мы их решали, - рассказали в группе ВКонтакте «Автолюбители #А66. Екб и Свердловская область».

Отметим, это эта автоелка была пятой по счету в нашем городе. В прошлом году из-за пандемии организаторы Автоелки столкнулись с трудностями - чтобы собрать людей, им пришлось долго ждать от властей согласования, заранее не сообщать о проведении акции и отказать в участии жителям других городов, чтобы не собралось слишком много людей.