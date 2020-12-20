Фото: Сергей Дубров

В этом году автолюбители Екатеринбурга, ежегодно собирающиеся для построения автоелки, столкнулись с серьезными трудностями из-за пандемии. Так, например, чтобы собрать людей, им пришлось долго ждать от властей согласования. Кроме того пришлось отказать в участии жителям других городов, чтобы на акции не собралось слишком много людей.

- Долго согласовывали проведение мероприятия. Было очень жестко ограничено количество участников. Сразу же было озвучено, что все противовирусные меры должны соблюдаться. Вся ответственность была возложена на организаторов, - рассказал организатор автоелки.

Обычно о проведении автоелки организаторы всегда сообщали заранее. Но в этом году, чтобы не нарушать коронавирусные правила и не собирать много людей, об акции не сказали никому кроме самих участников из автоклубов города.

Фото: Сергей Дубров

Построение в этот раз также заранее не обсуждалось из-за того, что на акцию не смогли приехать большинство организаторов, которые участвовали в прошлые года. Водители уже на месте решали, как будет выглядеть автоелка.

В этом году построение проходило на парковке ТЦ «Лента». Автолюбители заранее договорились с торговым центром, что перекроют на время парковку и попросят отключить освещение. Всего в построении приняли участие 101 автомобиль. И, несмотря на все трудности, автоелка в этом году, по мнению тех, кто видел результат, получилась идеальной.