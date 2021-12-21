Продажу алкоголя будут ограничивать четыре раза Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле на время новогодних праздников ограничат продажу алкоголя. Информация об этом содержится в постановлении, опубликованном на сайте администрации города. Продавать алкоголь не будут, чтобы обеспечить безопасность горожан и общественный порядок при проведении массовых мероприятий.

Так, согласно документу, продажа алкоголя будет ограничена в квадрате шоссе Восточное, улица Ильича, улица Окунева, проспект Вагоностроителей 25 декабря с 15:00 до 19:30, с 26 по 30 декабря с 15:30 до 19:00 и с 2 января по 7 января с 15:30 до 19:00. Также продавать спиртные напитки не будут в квадрате проспект Мира, улица Горошникова, улица Пархоменко, улица Карла Маркса 26 декабря с 16:00 до 20:00.

Отметим, что последний квадрат улиц, это территория возле Театрально площади, где к 25 декабря построят ледовый городок. В этом году темой снежных конструкций станут герои «Союзмультфильма», так как студии исполняется 85 лет. На территории возведут скульптуры Винни-Пуха, Конька-Горбунка и других героев.