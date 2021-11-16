В Нижнем Тагиле ледовый городок построят к 25 декабря

Ледовый городок должны построить к 25 декабря, а его демонтаж состоится месяцем позже Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле ледовый городок возведет тот же подрядчик, что и в прошлом году. Конкурс выиграла местная компания «Уралстрой-НТ». При этом организация стала единственной, кто подал заявку на участие в закупке, а аукцион признан не состоявшимся. Об это сообщает местное издание TagilCity.

Ледовый городок должны построить к 25 декабря, а его демонтаж состоится месяцем позже. В этом году темой снежных конструкций станут герои «Союзмультфильма», так как студии исполняется 85 лет. На территории возведут скульптуры Винни-Пуха, Конька-Горбунка и других героев.

Напомним, в Екатеринбурге в ледовый городок на Площади 1905 года будет возможен вход без QR-кода. Тема ледовых скульптур связана с фольклорными произведениями, в том числе и пушкинские сказки. Об этом рассказал начальник Управления культуры Администрации Екатеринбурга Илья Марков на брифинге, посвященном строительству ледового городка.