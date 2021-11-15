В ледовый городок можно будет прийти без QR-кода

Тема ледовых скульптур связана с фольклорными произведениями, в том числе и пушкинские сказки. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В ледовый городок на Площади 1905 года будет возможен вход без QR-кода. Тема ледовых скульптур связана с фольклорными произведениями, в том числе и пушкинские сказки. Об этом рассказал начальник Управления культуры Администрации Екатеринбурга Илья Марков на брифинге, посвященном строительству ледового городка.

- С учетом действующего нормативного законодательства, 500 человек, это ограничение для массового посещения . Уличные пока не ограничены QR-кодами. Нам бы не хотелось давать более подробных комментариев, У нас запланировано много заседаний оргкомитетов, оперативного штаба. Я думаю, ближе к открытию городка мы будем понимать насколько ситуация стабилизируется, – рассказал Илья Марков.

В проекте городка помимо елки и скульптур, будет большое количество горок, среди которых как большие, так и маленькие. Также люди смогут посетить новогоднюю ярмарку. Не исключено, что в самом городе создадут механику распределения людей. Возможно, что будут созданы лабиринты, для разделения потоков. Ближайшее заседание оргкомитета запланировано на пятницу, 19 ноября.

Открытие городка запланировано на 29 декабря. В программе театральные выступления, концертная программа, праздничный салют.