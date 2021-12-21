Экс-генконсул Германии в Екатеринбурге скончался на 63 году жизни

До работы на Урале он занимал должность референта представительств Германии в Париже. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Бывший генконсул Германии в Екатеринбурге Штефан Кайль скончался на 63 году жизни. Об этом сообщила уполномоченный Российско-Германской внешнеторговой палаты по УрФО Марина Чеботаева.

- Веселый, активный, готовый на многое: погнать на снегоходе в -30, окунуться в прорубь, приготовить перепечу... Как он умел дружить и собирать вокруг себя самых разных, ярких , творческих, деловых людей! - написала Марина Чеботаева в Facebook.

Напомним, что Штефан Кайль работал занимал пост генерального консула Германии в Екатеринбурге с 2015 по 2019 год. В сентябре 2018 года он дал интервью на радио «Комсомольская правда – Екатеринбург» по случаю годовщины падения Берлинской стены. Подкаст эфира вы можете послушать здесь.