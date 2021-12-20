В Нижнем Тагиле водители выстроили автоелку из 450 машин

Фото: группа ВКонтакте "Нижний Тагил с высоты птичьего полета"

В Нижнем Тале 450 автомобилистов собрались в одном месте, чтобы собратьиз своих машин большое изображение новогоднего дерева. Мероприятие прошло на парковке у горы Долгая, организаторы рассказывают, что в этом году был побит рекорд по численности приехавших участников.

- В этом году Нижнетагильская Автоелка, которая уже стала традиционной, проходит в пятый раз. Спасибо всем, кто смог найти время. Каждый из вас помог сделать Автоелку такой большой, яркой и незабываемой. Скоро будет видео этого события, - рассказывают организаторы «Автоелки».

В прошлом году на аналогичное мероприятие приехали в два раза меньше участников, строить дерево пришлось из 230 машин. По словам одного из организаторов, пандемия коронавируса никак не повлияла на ежегодное построение, и участники были в веселом и праздничном настроении.