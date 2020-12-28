В Нижнем Тагиле водители построили из автомобилей елку. Чтобы выстроиться в форме праздничного дерева, нижнетагильцам понадобилось 230 автомобилей. Мероприятие прошло на парковке возле горы Долгая. По словам одного из организаторов, пандемия коронавируса никак не повлияла на ежегодное построение, и участники были в веселом и праздничном настроении.- Пандемия планам не помешала, мероприятие было на открытом воздухе и люди комфортно себя чувствовали. Если кто-то и опасался заразиться, то мог не выходить из машины, но я таких не видел, - рассказал «КП-Екатеринбург» Дмитрий.Напомним, что в Екатеринбурге автоелка прошла немного раньше. На организацию мероприятия в столице Урала пандемия все таки повлияла, в отличии от Нижнего Тагила. Как рассказывал «КП-Екатеринбург» один из участников, так, например, на автоелку из-за коронавируса не получилось позвать автолюбителей из других городов.