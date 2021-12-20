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Общество20 декабря 2021 14:50

Строительство магистрали Казань – Екатеринбург стало причиной плохой уборки снега с улиц города

В уральской столице дефицит квалифицированных кадров
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
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По словам главы комитета по благоустройству Тамары Благодатковой, дорожники уходят на работу на этот объект

По словам главы комитета по благоустройству Тамары Благодатковой, дорожники уходят на работу на этот объект

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Строительство скоростной магистрали Казань – Екатеринбург стало причиной проблем с уборкой снега в уральской столице. По словам главы комитета по благоустройству Тамары Благодатковой, дорожники уходят на работу на этот объект, из-за чего образовалась нехватка кадров в ДЭУ.

- Из-за того, что очень много водителей ДЭУ работают вахтовым методом, многие уходят на эту стройку. Там предлагают и зарплату выше – от 80 тысяч рублей. В итоге мы на сегодня получили серьезный отток – у нас свободно 139 вакансий, - заявила Тамара Благодаткова.

Ранее стало известно, что за последние дни на Среднем Урале выпало до 55% месячной нормы осадков. При этом снегопады задержатся в Свердловской области еще на несколько дней, так как на Урал придет очередной циклон, кое-где даже ожидаются метели.