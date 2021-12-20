Строительство магистрали Казань – Екатеринбург стало причиной плохой уборки снега с улиц города

По словам главы комитета по благоустройству Тамары Благодатковой, дорожники уходят на работу на этот объект Фото: Алексей БУЛАТОВ

Строительство скоростной магистрали Казань – Екатеринбург стало причиной проблем с уборкой снега в уральской столице. По словам главы комитета по благоустройству Тамары Благодатковой, дорожники уходят на работу на этот объект, из-за чего образовалась нехватка кадров в ДЭУ.

- Из-за того, что очень много водителей ДЭУ работают вахтовым методом, многие уходят на эту стройку. Там предлагают и зарплату выше – от 80 тысяч рублей. В итоге мы на сегодня получили серьезный отток – у нас свободно 139 вакансий, - заявила Тамара Благодаткова.

Ранее стало известно, что за последние дни на Среднем Урале выпало до 55% месячной нормы осадков. При этом снегопады задержатся в Свердловской области еще на несколько дней, так как на Урал придет очередной циклон, кое-где даже ожидаются метели.