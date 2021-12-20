Из-за снегопада автомобилисты Екатеринбурга встали в 10-балльные пробки

Фото: сервис "Яндекс-пробки"

В Екатеринбурге в канун новогодних праздников из-за снегопадов, которые накрыли уральскую столицу еще в минувшие выходные, автомобилисты снова вставили в 10-балльные пробки. Многокилометровые глухие заторы можно наблюдать как в самом центре города, так и на отдаленных улицах.

- Сейчас тяжело приходится тем владельцам машин, которые оказались на улицах Малышева, Ленина, Куйбышева, 8 марта, Челюскинцев, Московской, Токарей, Халтурина, Комсомольской, проспекте Космонавтов и других, - такие данные приводит сервис «Яндекс. Пробки».

Напомним, снегопады задержатся в Свердловской области еще на несколько дней, так как на Урал придет очередной циклон, кое-где даже ожидаются метели. С уходом циклона в большинстве районов Урала мороз окрепнет, температура воздуха 23-24 декабря понизится на 7-10 градусов. При этом за последние три дня на Среднем Урале выпало до 55% месячной нормы осадков.