За выходные в области выпало 55% месячной нормы осадков. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жителей Свердловской области ждет резкое похолодание. Об этом рассказала главный синоптик региона Галина Шепоренко. Специалист отмечает, что за последние три дня на Среднем Урале выпало до 55% месячной нормы осадков.

- Высота снежного покрова, измеренная по стационарной рейке на метеорологических площадках, выросла в Свердловской области на 10-15 сантиметров, на остальной территории Урала на 5-10 сантиметров, - рассказала Галина Шепоренко.

В ближайшие двое суток через Урал пройдет еще один циклон, вновь ожидаются снегопады, кое-где метели. С уходом циклона в большинстве районов Урала мороз окрепнет, температура воздуха 23-24 декабря понизится на 7-10 градусов.