В Верхней Салде школьники уйдут на зимние каникулы раньше положенного срока

Кстати, детские сады будут принимать малышей до 30 декабря включительно Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Верхней Салде городские власти приняли решение отпустить школьников на зимние каникулы раньше положенного срока из-за непростой ситуации с коронавирусом и ОРВИ.

- 25 декабря станет последним учебным днем во II четверти. А для «отличников» и «хорошистов» четверть завершится еще раньше – 23 декабря. Детские сады будут принимать малышей до 30 декабря включительно, - сообщает местное управление образования.

Ранее стало известно, что школьники Екатеринбурга могут уйти на каникулы раньше положенного срока. Такое предположение высказал заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков. По его словам власти региона прорабатывают этот вопрос, но не обещают, что такая мера будет введена. При этом в регионе продолжается стремительный рост числа заболевших ОРВИ.