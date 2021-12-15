Школьники Екатеринбурга могут уйти на зимние каникулы раньше срока из-за вспышки ОРВИ

В регионе продолжается стремительный рост числа заболевших ОРВИ Фото: Алексей БУЛАТОВ

Школьники Екатеринбурга могут уйти на каникулы раньше положенного срока из-за непростой ситуации с высокой заболеваемостью ОРВИ и коронавирусом. Такое предположение высказал заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков. По его словам власти региона прорабатывают этот вопрос, но не обещают, что такая мера будет введена.

- Сегодня такой необходимости мы не видим. Не могу исключить, что каникулы начнутся на несколько дней раньше. Но точно об этом можно будет сказать только через несколько дней, - заявил Павел Креков.

Напомним, ранее стало известно, что в регионе продолжается стремительный рост числа заболевших ОРВИ. Только за последние семь дней в регионе зарегистрировали 54.3 тысячи новых случаев заражений, это на 14,5% больше, чем показатели прошлой недели. Кроме того, эти цифры превышают эпидемиологический порог на 87,8%. Больше половины заболевших – это дети.