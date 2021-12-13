В Свердловской области заболеваемость ОРВИ превысила эпидпорог на 87,8%

Из всех зарегистрированных случаев почти половина приходится на уральскую столицу Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Свердловской области продолжается стремительный рост числа заболевших ОРВИ. Только за последние семь дней в регионе зарегистрировали 54.3 тысячи новых случаев заражений, это на 14,5% больше, чем показатели прошлой недели. Кроме того, эти цифры превышают эпидемиологический порог на 87,8%.

- В структуре заболеваемости 67% составляют дети. Максимальный уровень заболеваемости среди детей зарегистрирован в возрастной группе «3-6 лет», далее – дети 7-14 лет, на 3 месте - дети до 2 лет, - уточнили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.

Из всех зарегистрированных случаев почти половина приходится на уральскую столицу, за последние семь дней заболевших стало больше на 26.7 тысяч человек, что также значительно превышает эпидпорог. Также неблагополучными муниципалитетами считаются: Богданович, Староуткинск, Карпинск, ЗАТО Свободный, Краснотурьинск.