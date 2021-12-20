В Верхней Пышме пешеходу оторвало ногу после столкновения со снегоходом

После наезда водитель скрылся с места происшествия Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Верхней Пышме пьяный лихач, управляя снегоходом, сбил 46-летнего мужчину, который гулял с собакой, инцидент произошел поздним вечером 19 декабря. Столкновение с пешеходом было настолько жестким, что от удара у него оторвало ногу. Пострадавшего увезли в больницу Екатеринбурга.

- После наезда водитель скрылся с места происшествия. Сейчас сотрудниками ГИБДД и полиции проводятся необходимые мероприятия, чтобы найти водителя и снегоход. Пострадавший мужчина с диагнозом «травматическая ампутация голени» находится в больнице, - рассказали «КП-Екатеринбург» в УГИБДД по Свердловской области.

В начале года по Екатеринбургской кольцевой автомобильной дороге ехал снегоход, буксировавший снегокат, на котором сидел человек. На 67 километре дороги они столкнулись с грузовиком «МАН». Водителю снегохода был 31 год. Личность его пассажира со снегоката еще устанавливается. Оба погибли.