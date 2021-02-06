На дороге под Екатеринбургом при столкновении с грузовиком погибли водитель снегохода и его пассажир

Снегоход двигался вдоль ограждения. Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга

В пятницу поздно вечером по Екатеринбургской кольцевой автомобильной дороге ехал снегоход, буксировавший снегокат, на котором сидел человек. На 67 километре дороги они столкнулись с грузовиком «МАН». Водителю снегохода был 31 год. Личность его пассажира со снегоката еще устанавливается. Оба погибли.

Тесты показали, что водитель грузовика был трезвым. Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга

- На месте ДТП полицейские провели освидетельствование водителя «МАН» на состояние опьянения, по результатам которого опьянение не установлено, - уточняют в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга. - По факту ДТП будет проведено расследование, в ходе которого будет установлена окончательная причина ДТП.

За рулем грузовика сидел 51-летний мужчина с 33-летним водительским стажем. С его слов, когда он ехал по дороге, то справа от себя с краю проезжей части у ограждения увидел снегоход со снегокатом, двигавшиеся в попутном направлении. Затем они вдруг потеряли управление и выехали на полосу, по которой двигался грузовик.

- Водитель принял меры экстренного торможения, но столкновения избежать не удалось, - дополнили в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга.