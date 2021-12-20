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Дом. Семья20 декабря 2021 12:42

В океанариуме Екатеринбурга впервые показали самого маленького дельфиненка

Малыша назвали Греем
Татьяна САМОЙЛОВА
Татьяна САМОЙЛОВА
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Ему полтора годика, но он все еще питается молоком матери.

Ему полтора годика, но он все еще питается молоком матери.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В екатеринбургском океанариуме впервые показали нового дельфиненка. Малыш родился 1,5 года назад. Сотрудники океанариума назвали его Греем.

- У нас в океанариуме Екатеринбурга уже появилось два дельфиненка, - рассказывает директор океанариума Екатерина Показаньева. - Один родился два года назад. Второй малыш появился в июне 2020 года. О нем мы еще никому не рассказывали. Малыш уже во всю ест рыбку, но при этом все еще питается молоком матери.

Грей родился у дельфинов по кличке Гектор и Адель. По словам Екатерины, в искусственных условиях очень редко рождаются черноморское дельфины.

- Это однозначно показатель благополучия животных. И все это благодаря любви и заботе моей команды, - добавляет Екатерина.

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