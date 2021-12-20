На Урале закроют все магазины сети «Мегамарт»

В новом формате начнут работать 35 магазинов «Мегамарта»
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Свердловской области закроют все «Мегамарты» и откроют в них магазины сети «Магнит». Об этом заявил директор уральского отделения розничной сети «Магнит» Сергей Олейников.
- Вскоре мы переформатируем их в супермаркеты «Магнит Семейный» или суперсторы «Магнит Экстра», - рассказал он изданию «Коммерсант - Урал».
В пресс-службе «Магнита» «КП-Екатеринбург» подтвердили информацию о закрытии магазинов сети «Мегамарт». По их словам, процесс начнется в 2022 году и будет происходить постепенно.
- Это будет не просто смена вывески, но серьезные инвестиции в реконструкцию магазинов и улучшение их качества, чтобы приблизить их к стандарту супермаркетов и суперсторов «Магнит». Покупатели увидят изменения в лучшую сторону, магазины станут намного лучше, - отметили в пресс-службе «Магнита».
Всего в новом формате начнут работать 35 магазинов «Мегамарта» по всем региону.
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