2019-11-12T18:41:49+03:00
Общество

В Екатеринбурге исчезнут гипермаркеты «Мегамарт»

Сеть магазинов прекратит существовать в привычном нам формате
Алина СУРИНА
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Фото: Яндекс КартыФото: Яндекс Карты
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В Екатеринбурге исчезнут гипермаркеты «Мегамарт». Сеть магазинов прекратит существовать в привычном нам формате. Об этом сообщили в руководстве группы компаний «Дикси». Они планируют сменить гипермаркеты «Мегамарт» на магазины-дискаунтеры «Дикси» и супермаркеты «Виктория». Такая трансформация нужна, чтобы сменить систему управления.

- Новая система управления станет важным конкурентным преимуществом ГК «Дикси», позволит оперативно реагировать на изменения потребностей покупателей и вызовы со стороны локальных конкурентов, - рассказали в пресс-службе группы компаний «Дикси».

Гипермаркеты «Мегамарт» должны исчезнуть с улиц Екатеринбурга до конца года. По данным 2ГИС, сейчас в Екатеринбурге работает 17 магазинов этой сети.

ИСТОЧНИК KP.RU

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