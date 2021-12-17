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Общество17 декабря 2021 12:29

В центре Екатеринбурга сотрудники ФСБ задержали полицейского с наркотиками

В его кармане нашли несколько граммов мефедрона
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
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Спецоперацию провели недалеко от жилого дома на улице Репина

Спецоперацию провели недалеко от жилого дома на улице Репина

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В центре Екатеринбурге сотрудники ФСБ скрутили капитана полиции, у которого в кармане нашли несколько граммов наркотика мефедрон. Спецоперацию провели недалеко от жилого дома на улице Репина, это стало завершающим этапом оперативной разработки сыщиков.

- Должностное лицо подозревается в превышении должностных полномочий. В настоящее время он содержится под стражей. Сотрудники полиции из УСБ главка проводят служебную проверку. Собранные материалы направлены в следственное подразделение, - рассказал «КП-Екатеринбург» начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Ранее в Екатеринбурге задержали 36-летнего полицейского из отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков. Его подозревают в том, что он делал закладки и задерживал их покупателей с поличным. На него завели два уголовных дела за незаконный сбыт наркотиков с использованием служебного положения и за превышение должностных полномочий.