В центре Екатеринбурга сотрудники ФСБ задержали полицейского с наркотиками

Спецоперацию провели недалеко от жилого дома на улице Репина Фото: Алексей БУЛАТОВ

В центре Екатеринбурге сотрудники ФСБ скрутили капитана полиции, у которого в кармане нашли несколько граммов наркотика мефедрон. Спецоперацию провели недалеко от жилого дома на улице Репина, это стало завершающим этапом оперативной разработки сыщиков.

- Должностное лицо подозревается в превышении должностных полномочий. В настоящее время он содержится под стражей. Сотрудники полиции из УСБ главка проводят служебную проверку. Собранные материалы направлены в следственное подразделение, - рассказал «КП-Екатеринбург» начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Ранее в Екатеринбурге задержали 36-летнего полицейского из отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков. Его подозревают в том, что он делал закладки и задерживал их покупателей с поличным. На него завели два уголовных дела за незаконный сбыт наркотиков с использованием служебного положения и за превышение должностных полномочий.