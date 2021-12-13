Поднимал статистику: в Екатеринбурге полицейский делал закладки и ловил их покупателей

Стража порядка отстранили от работы и завели на него два уголовных дела Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге задержали 36-летнего полицейского из отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков. Его подозревают в том, что он делал закладки и задерживал их покупателей с поличным. Об этом «КП-Екатеринбург» сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД Валерий Горелых.

- Его задержала служба собственной безопасности, когда он делал закладку мефедрона у подъезда дома на Сыромолотова. Приобретал наркотик через интернет и распространял его посредством закладок, а потом задерживал тех, кто приходил за ним, - рассказал он.

При этом полицейский объяснил свои действия тем, что хотел таким образом повысить статистические показатели и раскрываемость. Стража порядка отстранили от работы. На него завели два уголовных дела за незаконный сбыт наркотиков с использованием служебного положения и за превышение должностных полномочий. Полицейскому грозит до 20 лет лишения свободы. Сейчас идет служебная проверка.

- Если сведения о причастности старшего лейтенанта к совершенному преступлению подтвердятся, его уволят по отрицательным мотивам за проступок, порочащий честь сотрудника ОВД, и привлекут к предусмотренной законодательством уголовной ответственности, - заключил Горелых.

Ранее, в октябре 2019 года, в Екатеринбурге задержали 22-летнюю сотрудницу свердловского главка полиции Софью Василенко. Источник «КП-Екатеринбург» сообщил, что 14 октября девушка находилась в клубе Chili и предложила своему другу гашиш. Однако молодой человек сдал подругу полиции.

Согласно материалам уголовного дела, Василенко «угощала» своих друзей наркотиками 2 и 11 октября. В первом случае вес гашиша составил 0,11 граммов, во втором – 0,59 граммов.

К ЧИТАТЕЛЮ

Вы стали свидетелем интересного события? Хотите поделиться своим мнением о важной для города теме? Или сами готовы стать героем публикации в «Комсомолке»?

Звоните в «Комсомольскую правду-Екатеринбург».

Телефон редакции: (343) 237-25-51 WhatsApp: +7(912) 050-91-07 Электронная почта: kp.ekb@phkp.ru

Следите за нами в соцсетях:

Вконтакте - https://vk.com/kp.ekaterinburg

Instagram – https://www.instagram.com/kpekb/

Telegram - https://t.me/kpekb

Facebook - https://www.facebook.com/ural.kp.ru

Одноклассники - https://ok.ru/kp.ekb

Подписывайтесь на наши каналы:

Яндекс. Дзен - ссылка

Google News - ссылка