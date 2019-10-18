«Ее подставили!»: эксперту главка полиции, пойманной с наркотиками, запретили пользоваться соцсетями

СЕГОДНЯ 16:51 2019-10-18T16:51:28+03:00

Софья Василенко была с позором уволена из дежурной части ГУ МВД по Свердловской области

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В Екатеринбурге избрали меру пресечения 22-летней экс-сотруднице свердловского главка полиции Софье Василенко. Как стало известно «Комсомолке», девушка обвиняется в распространении гашиша. Согласно материалам уголовного дела, Василенко «угощала» своих друзей 2 и 11 октября: в первом случае вес гашиша составил 0,11 граммов, во втором – 0,59 граммов.

Отметим, что Софья работала главным экспертом в дежурной части главка.

Девушка переехала на Урал из Нягани. Фото: СОЦСЕТИ

- Василенко избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий. Обвиняемой запрещено пользоваться интернетом, мобильной связью, а также отправлять телеграммы. Она может звонить только следователю, - рассказали «КП» в пресс-службе Орджоникидзевского суда.

Ранее мы уже писали, что девушка попалась из-за сознательности своего друга, которому предлагала запрещенное вещество. Молодой человек сообщил о том, что его подруга распространяет гашиш. Но при этом сам стал фигурантом дела, однако не уголовного, а административного.

Девушке грозит реальный срок. Фото: СОЦСЕТИ

- Сыщики задержали женщину 14 октября в 19:50 в подъезде жилого дома по улице Индустрии в столице Среднего Урала при сбыте гашиша массой 0,59 граммов. В ходе дальнейшей работы с ней оперуполномоченными был выявлен еще один аналогичный эпизод, когда она реализовала наркотическое средство массой 0,11 граммов. В момент ареста госслужащая находилась вне рабочее время. По данному факту следственными органами полиции возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 228 УК РФ. Руководством ГУ МВД по Свердловской области принято решение об увольнении предателя интересов службы из органов внутренних дел по отрицательным мотивам, в связи с утратой доверия, - прокомментировал дело Василенко пресс-секретарь свердловского главка полиции Валерий Горелых.

Подруга Василенко не верит в ее виновность и уверена, что Софья сумеет избежать наказания.

- Уверена, что ее подставили! Софья хорошая и образованная девушка, она бы никогда не стала связываться с наркотиками, - кратко ответила знакомая обвиняемой.

Фото: СОЦСЕТИ

Добавим, что Ольга Василенко переехала в Екатеринбург несколько лет назад из Нягани (ХМАО).

ИСТОЧНИК KP.RU